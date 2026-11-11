DEN HAAG (ANP) - Jesse Klaver van PRO en Laurens Dassen (Volt) zijn blij met de doorbraak die er nu lijkt te zijn om het belastingplan aan een meerderheid in de Tweede Kamer te helpen. Als het afgezwakte amendement van beide partijen wordt aangenomen, zullen de twee linkse oppositiepartijen instemmen met het belastingplan, zegt Klaver desgevraagd.

Beide oppositiepartijen hebben woensdag een deal gesloten met coalitiepartijen D66 en CDA over het amendement. Daarmee is een meerderheid voor het aanpassingsvoorstel nog niet zeker. Dan zouden er nog een aantal kleinere partijen aan de linkerkant van de Kamer ook nog voor moeten stemmen.

Klaver bedankte D66 en CDA voor de open houding de afgelopen dagen. "Ze hebben ook in alle vertrouwen duidelijk gemaakt waar voor hen de absolute grenzen liggen. Die hebben we ook zoveel mogelijk geprobeerd te respecteren." Eerder klaagde Klaver dat hij in de gesprekken met het kabinet niet echt aan het onderhandelen was, maar zijn partij keer op keer moest vertellen wat de wensen waren.