DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met het hijsen van de regenboogvlag. Zondag is het coming-out day en dan zal de veelkleurige vlag zichtbaar zijn aan het parlementsgebouw, op initiatief van PRO-Kamerlid Kati Piri.

Veel Kamerleden moesten donderdagavond laat nog terug naar Den Haag komen, omdat de hoofdelijke stemming diezelfde avond om 8 uur was aangevraagd door de SGP. JA21 was niet aanwezig bij de ingelaste stemming. Verder zat de Kamer zo goed als vol. 90 Kamerleden stemden voor, 36 tegen.

De SGP stemde tegen. Diederik van Dijk vindt dat de vlag een symbool is van activisme, dat volgens hem niet past bij het gebouw van de volksvertegenwoordiging. "Daar hoort alleen onze nationale driekleur boven."

Ook Forum voor Democratie stemde tegen. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelde geen voorstander te zijn van het hijsen van de vlag. Toch stemt de partij voor, omdat hij steun wil uitspreken voor de lhbti-gemeenschap.

De vlag zal zondag "fier in de nok wapperen", zegt Kamervoorzitter Thom van Campen. Hoe dat precies zal gebeuren en of hij daar zelf bij aanwezig is, weet hij nog niet. De wens om de vlag uit te hangen aan het Kamergebouw kwam in eerste instantie uit de ambtenarenorganisatie. Het dagelijks bestuur van de Kamer wilde daar gehoor aan geven, maar een aantal partijen had daar bezwaar tegen. Nu ligt er een uitspraak van een meerderheid van de Kamer. "Dan geven we daar gehoor aan, zoals we dat altijd doen."

Kati Piri, die de motie indiende om de regenboogvlag te hijsen is blij met de steun van een meerderheid. "Op alle overheidsgebouwen hangt de vlag uit, dan hoort dat ook hier, in het huis van de democratie."