DEN HAAG (ANP) - Deze vrijdag doen voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, het jaarlijkse evenement voor scholen waarop gevierd wordt dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht je geaardheid, geloof of huidskleur. Initiatiefnemer COC Nederland zag de aanvragen dit jaar stijgen tot een totaal van 3130 scholen die willen meedoen.

Dat is meer dan de 2890 onderwijsinstellingen die zich vorig jaar hadden aangemeld. Het evenement vindt dit jaar op verzoek van de scholen voor het eerst in oktober plaats. Eerdere edities waren altijd in december, wat doorgaans al een drukke maand is met feestdagen en jaarafsluitingen.

COC denkt dat er dit jaar meer animo onder scholen is door een onderzoek van het Trimbos-instituut en de Universiteit Utrecht dat vorige maand werd gepubliceerd. Daaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren fors is gedaald. "Het is hartverwarmend om te zien hoeveel docenten, leerkrachten en scholieren zich juist nu willen inzetten voor een school waar iedereen zichzelf kan zijn", zegt COC-directeur Marie Ricardo.

Deelnemende scholen ontvangen van COC een speciaal pakket en materialen voor in de les. Van alle onderwijsinstellingen die dit jaar meedoen, zijn er duizend middelbare scholen en mbo's. De overige 2130 zijn basisscholen.