DEN HAAG (ANP) - Een Kamermeerderheid steunt het besluit van mediaminister Rianne Letschert (D66) om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken. Partijen vinden de keuze van Letschert onvermijdelijk, gezien de misstanden bij de omroep.

"Alle krediet is verspeeld", zei PRO-Kamerlid Mohammed Mohandis over de jarenlange problemen bij ON!. De omroep heeft zich volgens hem "vanaf het begin niet gehouden aan de spelregels, zoals integer bestuur, rechtmatig gebruik van publiek geld en het zich houden aan de journalistieke normen".

Ook VVD'er Erik van der Maas vindt het goed dat Letschert deze stap zet. "Als je kijkt naar de regels die we hebben opgesteld, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met publiek geld, dan heeft ON! die allemaal overtreden."

Eerder

Wat CDA'er Harmen Krul betreft had Letschert het besluit al eerder genomen. "Maar je moet ook juridisch sterk staan."

"Keer op keer hebben zij bewezen geen betrouwbare omroep te zijn, met de ene na de andere overtreding van de journalistieke code", reageert Ouafa Oualhadj van D66.

Twee maten

Zelfstandig Kamerlid Mona Keijzer vindt het besluit van de minister terecht, maar verwijt haar ook met twee maten te meten. "ON aanpakken als het de fout ingaat? Terecht. Maar activisme, eenzijdige framing en politieke boodschappen worden gedoogd zolang ze uit de 'juiste' hoek komen", aldus de politica op X.

"Ik zal ze niet missen", reageert Martin Bosma van de PVV. "Maar als de minister consequent is moet ze nu alle omroepen hun licentie ontnemen. Overal leugens bij álle omroepen." Die verwijt hij "klimaathysterie, haat tegen Israël, totaal onbegrip en afkeer van de dertig procent die rechts van de VVD stemt."