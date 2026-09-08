Het mogelijk intrekken van de licentie van Ongehoord Nederland (ON!) zou een uitzonderlijke stap zijn binnen het Nederlandse publieke bestel. Dat zegt mediahistoricus Huub Wijfjes in reactie op de uitspraak van minister Letschert. In de afgelopen veertig tot vijftig jaar zijn er volgens hem maar weinig omroepen gedwongen uit het publieke bestel verdwenen. Meestal vertrokken omroepen op eigen initiatief, zoals Veronica.

Een gedwongen vertrek kwam volgens Wijfjes eerder voor bij LLiNK. De 'groene' omroep moest zo'n vijftien jaar geleden vertrekken door wanbeleid. Dat een omroep vanwege journalistieke kwaliteit zijn erkenning kwijtraakt, is volgens Wijfjes heel bijzonder.

Het heeft volgens hem deels te maken met de normen voor journalistieke kwaliteit binnen de publieke omroep. "Die zijn de afgelopen jaren flink aangescherpt." Hoewel ze "zeer ruim" zijn, worden ze door ON! "fors overschreden", zegt hij. Ook gebrek aan bereidheid om samen te werken, speelt volgens de mediahistoricus een rol.

Letschert zei dinsdag dat ze geen andere keus heeft dan de licentie van ON! in te trekken. Het Commissariaat voor de Media oordeelde dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. De omroep krijgt nu eerst de kans om te reageren, daarna volgt een definitief besluit.