DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie van DENK om 10 miljoen euro extra vrij te maken voor hulp aan Gaza. Minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) zei tijdens de behandeling van zijn begroting donderdag geen bezwaar te hebben tegen het verzoek.

Volgens Stephan van Baarle (DENK) krijgt de motie steun "op basis van gesprekken die we met fracties in dit huis hebben gevoerd". Hij verwees daarmee naar gesprekken tijdens het debat over het Belastingplan. DENK stemde uiteindelijk voor, maar gaf toen al te kennen er iets voor terug te krijgen.

De motie van DENK wordt gesteund door regeringspartijen D66 en CDA en oppositiepartijen PRO, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie en Volt.

Israël laat maar zeer beperkt hulp toe tot Gaza en bijna alle 2,1 miljoen inwoners zijn ontheemd. Er is onder meer een groot tekort aan voedsel, onderdak en medicijnen.