WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een van de grootste nationale feestdagen van het jaar aangegrepen om uit te halen naar zijn politieke vijanden, migranten en een overheidsdienst. Hij schreef sarcastisch in een Thanksgiving-boodschap dat hij iedereen wilde bedanken die hard heeft gewerkt om "ons land naar de radicaal-linkse kant te brengen".

In het onlinebericht beschuldigt Trump zijn eigen overheid van gerommel met economische cijfers. Daarnaast verdedigde hij zijn bouwprojecten en beklaagde hij zich over migratie. "Vooral dank aan de moordenaars, drugsdealers en criminelen van alle soorten, maten en kleuren, die illegaal ons land zijn binnengekomen uit de gevangenissen, strafinrichtingen, psychiatrische instellingen en onbekende oorden van andere landen, om in recordaantallen Amerikaanse burgers te verkrachten, te plunderen en te doden."

Trump kwam niet met bewijs voor die claim. Hij viert de feestdag volgens lokale media zelf in zijn club Mar-a-Lago in Palm Beach.