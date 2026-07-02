DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die regelt dat mensen die dat nodig hebben, in het stemhokje hulp kunnen krijgen van een stembureaumedewerker. Mensen met een fysieke beperking mogen momenteel al geholpen worden bij het stemmen door een bekende.

Verschillende fracties uitten hun zorgen over het onderscheid dat door de wet zou ontstaan tussen mensen met een fysieke beperking en mensen met een andere beperking. Dat ziet binnenlandminister Pieter Heerma anders, gezien er voor die laatste groep nu helemaal geen bijstand in het stemhokje mogelijk is. "De bestaande kloof wordt verkleind", zei hij daarover.

Het is volgens de bewindsman niet verstandig om hen ook te laten helpen door een bekende, omdat het om een veel grotere groep gaat. Anderzijds is het niet mogelijk om mensen met een fysieke beperking hulp te bieden van een stembureaumedewerker, omdat dit in strijd is met het VN-verdrag Handicap. Een voorstel van Ranjith Clemminck (JA21) om iedereen te laten helpen door een medewerker van het stembureau haalde het niet. Bij een andere uitkomst had Heerma het wetsvoorstel waarschijnlijk ingetrokken, liet hij voorafgaand aan de stemming weten.

Eerste Kamer

Een andere toevoeging aan de wet van Mohammed Mohandis (PRO), waarin staat dat volksvertegenwoordigers niet meer mogen werken op een stemlocatie als stembureauleden mee het stemhokje ingaan, haalde het onder meer wel.

Als ook de Eerste Kamer met de wet instemt, mogen stembureaumedewerkers bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar al helpen in het stemhokje.