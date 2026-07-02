DARFUR (ANP/AFP) - Een vrachtwagen die werd gebruikt door de Verenigde Naties om hulpgoederen te vervoeren is aangevallen met een drone in Soedan. Daarbij is 50 ton aan hulpgoederen verloren gegaan, meldt de VN.

Het gebeurde in West-Darfur, waar sinds 2023 veel wordt gevochten tussen het regeringsleger en de Rapid Support Forces (RSF). Een woordvoerder van de VN zegt dat de hulpgoederen "duizenden" mensen die de hulp dringend nodig hebben nu niet zullen bereiken.

De organisatie slaat met enige regelmaat alarm over de situatie in Soedan. VN-mensenrechtenchef Volker Türk beschuldigde de RSF eerder van het plegen van genocide in de stad El-Fasher en recent zei de organisatie een herhaling van dat geweld te vrezen in El-Obeid.

Een maand geleden vielen bij een aanval op een hulpkonvooi van de VN vijf doden.