DEN HAAG (ANP) - Een deel van de Tweede Kamer vindt het niet kunnen dat zorgminister Mirjam Sterk (CDA) geen tussendoelen stelt in haar aanpak om het dakloosheidsprobleem op te lossen. Afgelopen vrijdag schreef zij in een Kamerbrief dat het doel van nul daklozen in 2030 niet lijkt te lukken en er tot die tijd ook geen "kwantitatieve tussendoelen of tijdpad" zijn.

Nicole Moinet (Groep Markuszower) vroeg zich af hoe Sterk kan worden aangesproken op het resultaat als tussendoelen ontbreken. "Kan de minister op zijn minst een tijdpad schetsen nu zij niet bereid is tussendoelen op te nemen?", aldus Pieter Grinwis (CU). Marijke Synhaeve van coalitiepartij D66 vindt het "heel ingewikkeld" dat een tijdlijn ontbreekt. "Waar sturen we dan precies op?"

Meerdere partijen wezen erop dat het aantal daklozen alleen maar toeneemt. "En dus zou je urgentie verwachten", aldus Sandra Beckerman (SP), die het ontbreken van tussendoelen leest als "we zien wel". Volgens Lisa Westerveld (PRO) is het stellen van doelen richting 2030 "de enige manier" om het doel te behalen.