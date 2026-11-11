Margreet Dolman stopt na 34 jaar met kerstshow in De Richel

Paul Haenen speelt dit jaar voor de laatste keer zijn vaste eindejaarsvoorstelling in Theater De Richel in Amsterdam. De 80-jarige theatermaker heeft de decembershow, die hij ooit opzette als een 'remedie' tegen de geforceerde gezelligheid rond de kerstdagen, dan 34 jaar zonder onderbreking in december gespeeld.

De laatste serie voorstellingen is te zien van 3 december tot en met 10 januari en heeft als titel Margreet Dolman brengt Warmte in de donkerste dagen van het jaar & Dominee Gremdaat wijst de Weg naar een evenwichtig 2027.

Haenen en zijn echtgenoot Dammie van Geest hadden 35 jaar de leiding over het Betty Asfalt Complex, zoals De Richel voorheen heette. Zij droegen deze leiding in 2024 over aan het collectief De Theatergroep.

Traditie

"We hebben toen de afspraak gemaakt dat we nog drie jaar in december onze voorstelling op deze plek konden doen", legt Van Geest uit. "We willen graag doorgaan met de eindejaarsvoorstelling, maar we zoeken nog naar een nieuwe locatie. Het kan ook zijn dat we in volgend jaar december een tournee gaan doen, dat sluiten we niet uit. Maar we spelen nog één keer op onze oude plek en het wordt gezelliger dan ooit."

In de eindejaarsvoorstelling zijn Margreet Dolman en Paul Haenen, twee alter ego's van Haenen, te zien. De reeks is doorgaans snel uitverkocht. Het is de tweede traditie in korte tijd waar Haenen afscheid van neemt. De cabaretier maakte in september bekend dat hij na ruim vijftig jaar stopt met het inspreken van de stem van Bert in de Nederlandse versie van Sesamstraat. Haenen besloot dit na het overlijden van Wim T. Schippers, die ruim vijftig jaar de stem van Ernie insprak. Hij maakte dit besluit bekend in zijn eigen programma op RTL 4.