Kamer wil generatieve AI verbieden voor basisschoolleerlingen

DEN HAAG (ANP) - Basisschoolleerlingen mogen geen generatieve AI gebruiken, vindt de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid steunt een motie van Volt en CDA die het kabinet vraagt om een verbod te regelen. Volt-leider Laurens Dassen dient de motie donderdag in tijdens het debat over de onderwijsbegroting. Kamerleden van PRO, D66, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, SP, ChristenUnie en JA21 hebben hun namen er ook onder gezet.

"Jonge leerlingen ontwikkelen hun kritisch denkvermogen, creativiteit en verbeelding voor een belangrijk deel op het primair onderwijs", staat in de motie. "Gebruik van generatieve AI vormt daarvoor een risico."

Generatieve AI is kunstmatige intelligentie die bijvoorbeeld tekst, video of muziek kan maken. Chatbots als ChatGPT vallen er ook onder.