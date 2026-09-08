DEN HAAG (ANP) - Dat de leesvaardigheid van scholieren voor de zoveelste keer is verslechterd volgens het meest recente internationale PISA-onderzoek, vraagt om meer actie. Daarover waren Kamerleden het dinsdagmiddag wel eens tijdens het vragenuur. Maar ze hebben uiteenlopende suggesties over wat staatssecretaris Judith Tielen (Onderwijs, VVD) precies moet doen om de trend te keren.

Marjolein Moorman (PRO) is "zeer, zeer, zeer verontrust" over deze ontwikkeling. Ze pleit voor een breder plan om de grote problemen in het onderwijs aan te pakken en niet alleen maar beleid te richten op het sec verbeteren van de leesvaardigheid. De politica noemt de lerarentekorten en hoe die "gigantisch" verschillen tussen scholen en de problemen bij lerarenopleidingen en met bijscholing.

CDA'er Etkin Armut oppert om leerlingen weer meer te laten lezen van papier, in plaats van het scherm. "We weten dat leerlingen beter leren uit boeken en stof ook beter weten te onthouden als ze het opschrijven."