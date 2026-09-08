SARAJEVO (ANP/AFP) - Bosnië zet twee Servische diplomaten het land uit omdat meerdere ministers de uitvaart van Ratko Mladić in Belgrado hadden bijgewoond. Minister van Buitenlandse Zaken Elmedin Konaković heeft de defensiegezant en een adviseur van de Servische inlichtingendienst opgedragen te vertrekken.

Duizenden mensen kwamen maandag op de uitvaart van Mladić af. Zeker zes Servische ministers waren aanwezig. Het was een van de grootste openbare begrafenissen in de Servische geschiedenis.

"Ze hebben elke rode lijn overschreden met wat ze gisteren deden", zei Konaković op een persconferentie. Eerder had hij al aangekondigd het Bosnische ambassadepersoneel terug te trekken uit Belgrado. "Als ik zou kunnen, zou ik alle diplomatieke banden met Servië nu verbreken."

De voormalige generaal Mladić overleed vorige maand in Den Haag, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90.