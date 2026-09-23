Karremans houdt vast aan voorstel medewerkers in raad Schiphol

DEN HAAG (ANP) - Minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) houdt vast aan het kabinetsvoorstel om medewerkers uit de luchthavensector in de adviesraad over Schiphol te laten plaatsnemen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil mensen uit de sector zelf juist weren uit de Maatschappelijke Raad Schiphol.

D66'er Ulas Köse wilde weten waarom de minister die keuze heeft gemaakt. "Omdat de Kamer daar een motie over heeft aangenomen," antwoordde de minister laconiek. Hij doelde op een motie van toenmalig PVV-Kamerlid Willem Boutkan, die vroeg om medewerkers een nadrukkelijke rol te geven in de adviesraad. Daarop heeft toenmalig PVV-minister Barry Madlener het wetsvoorstel over de raad aangepast. "Ik houd procedureel vast aan het voorstel van mijn voorganger," zegt Karremans nu.

Inmiddels is de Kamer van samenstelling veranderd en nu is er een meerderheid om dit voornemen weer te schrappen. Als de Kamer alsnog daartoe besluit, kan Karremans er "mee leven", zegt hij. "Voor beide kanten is iets te zeggen."