Top techbedrijven probeert zorgen over datacenters weg te nemen

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Topbestuurders van Amazon, Microsoft en Googles moederbedrijf Alphabet hebben tijdens klimaatbijeenkomsten in New York geprobeerd zorgen weg te nemen over de uitbreiding van datacenters. Ze gingen daarbij onder meer in op maatregelen om consumenten te beschermen en het waterverbruik.

Microsoft, Google en Amazon behoren samen met Meta, het moederbedrijf van Facebook, tot de belangrijkste ontwikkelaars van datacenters. De topbestuurders stellen dat datacenters politiek gezien van links tot rechts gehaat worden en dat er veel desinformatie in omloop is. Ook pleiten ze voor investeringen in onder meer schone energievoorzieningen om de datacenters draaiende te houden.

Volgens recent onderzoek van Data Center Watch werden in het tweede kwartaal ongeveer 45 projecten ter waarde van 68 miljard dollar geblokkeerd of vertraagd door lokaal verzet rond locatiekeuzes, elektriciteitsvoorziening en waterverbruik.