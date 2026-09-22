Karremans trekt beroep in tegen bouw nieuw dorp in Zuidplaspolder

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL (ANP) - Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat verzet zich niet langer tegen de bouw van een dorp met 8000 woningen in de Zuidplaspolder, tussen Rotterdam en Gouda. Rijkswaterstaat had twee jaar geleden namens de minister beroep aangetekend bij de Raad van State, omdat in de plannen te weinig rekening zou zijn gehouden met de effecten op het verkeer. Die zaak is ingetrokken nu het ministerie met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zuidplas en Gouda afspraken heeft gemaakt over de financiering van maatregelen voor de bereikbaarheid van het gebied.

De betrokken overheden investeren gezamenlijk zo'n 200 miljoen euro in onder meer de aansluiting van diverse provinciale wegen op de snelwegen A12 en A20 en in de aanleg van een fietsbrug over de Gouwe, tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Het Rijk neemt ruim 130 miljoen voor zijn rekening, de provincie bijna 40 miljoen, Zuidplas ruim 20 miljoen en Gouda bijna 11,5 miljoen euro.