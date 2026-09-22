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Borussia Mönchengladbach stelt Blessin aan als nieuwe trainer

22 sep , 14:41Voetbal
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MÖNCHENGLADBACH (ANP/DPA) - Borussia Mönchengladbach heeft Alexander Blessin aangesteld als nieuwe trainer. De 53-jarige Duitser is de opvolger van Eugen Polanski, die zondag werd ontslagen bij de laagstgeklasseerde ploeg in de Bundesliga.
Blessin was eerder trainer bij onder meer het Italiaanse Genoa, het Belgische Union Sint-Gillis en het Duitse Sankt Pauli.
Polanski verloor met Borussia Mönchengladbach de eerste drie competitieduels van het seizoen. Onder assistent-trainer Jan-Moritz Lichte ging de ploeg ook in het vierde duel onderuit.
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