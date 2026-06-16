Karremans zet vraagtekens bij claim Tesla, maar zonder gevolgen

DEN HAAG (ANP) - Volgens minister Vincent Karremans (Infrastructuur, VVD) kun je twijfelen aan de claims van autofabrikant Tesla over de veiligheid van de auto, maar is de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) er niet door misleid. Die claim is "geen onderdeel geweest van de beoordeling" door de RDW.

Persbureau Reuters meldde dat het autobedrijf van Elon Musk statistieken rond veiligheidsclaims heeft opgesmukt om goedkeuring te krijgen voor zelfrijdende auto's in Nederland. De RDW heeft zich niet laten beïnvloeden en zelf heel veel testen met de auto gedaan, aldus de bewindsman.

Automobilisten mogen met hun Tesla sinds april zonder handen aan het stuur door het verkeer gaan. Wel moet de automobilist blijven opletten. Daar zal volgens Karremans niks aan veranderen. "Inmiddels rijden er bijna 40.000 Tesla's met dat systeem rond in Nederland en hebben daar cumulatief 25 miljoen kilometer mee gereden zonder noemenswaardige incidenten."