Monaco toont voorbereidingen voor expositie Rainier en Grace

Het prinselijk paleis van Monaco is druk bezig met de voorbereidingen van de tentoonstelling Le Mariage du Siècle (De Bruiloft van de Eeuw). De expositie belicht het huwelijk van prins Rainier III met Grace Kelly, dat zeventig jaar geleden plaatsvond.

Het Monegaskische hof deelt een video waarop te zien is hoe de tentoonstelling in elkaar wordt gezet. Beelden tonen onder meer kledingstukken van prinses Grace, zoals haar bruidsjurk, en foto's van het prinselijk paar. De expositie wordt woensdag geopend en duurt tot 15 oktober. Tijdens de officiële opening worden leden van de prinselijke familie verwacht.

Rainier trouwde in 1956 met de Amerikaanse filmster Grace Kelly. Zij waren de ouders van de in 1958 geboren prins Albert, de huidige vorst van Monaco. Hij heeft twee zussen, prinses Caroline en prinses Stéphanie.