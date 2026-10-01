KATWIJK (ANP) - Het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly kan voor 3 miljard dollar een medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Eli Lilly, een van de grootste farmaceuten ter wereld, wil langs het Valkenburgse Meer in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan produceren. In de fabriek komen zo'n vijfhonderd mensen te werken.

Inwoners van de Zuid-Hollandse kustgemeente deden nog het verzoek om de burgers via een referendum om advies te vragen over het al dan niet verlenen van een bouwvergunning. De raad wees dat donderdagavond echter af, omdat de gemeente deze week een besluit moet nemen over de vergunning.

Een ruime meerderheid van de lokale politiek (28-4) stemde vervolgens in met de aanvraag. Dat betekent dat Eli Lilly kan gaan bouwen. De Amerikanen hebben wel nog vergunningen nodig om straks te kunnen produceren en om afvalwater te mogen lozen. Omdat er de komende jaren geen ruimte op het volle stroomnet is, gebruikt de fabriek voorlopig gasturbines om elektriciteit op te wekken.

Elf maanden geleden presenteerde het beursgenoteerde Amerikaanse bedrijf in het Haagse cultuurgebouw Amare zijn plannen om een grote productielocatie te bouwen in Katwijk. Lilly's topman David Ricks zei dat onder meer de nabijheid van diverse vliegvelden en het Leiden Bio Science Park meespeelden bij die keuze. Diverse ministers en provinciebestuurders, die achter de schermen betrokken waren bij de voorbereidingen, zaten ook in de zaal. Zij benadrukten de economische impuls voor Nederland.

Eli Lilly vroeg begin april een vergunning aan om een fabriek van maximaal 40 meter hoog te bouwen. Het complex van zo'n 20 hectare moet komen op een plek waar oude tuinbouwkassen stonden. De gemeenteraad gaf in juni een voorlopig positief advies over de aanvraag, nadat het Rijk en de provincie hadden beloofd om 72 miljoen euro te investeren in de bereikbaarheid van het gebied als Lilly komt. De raad liet in de zomer een 'second opinion' uitvoeren van alle onderzoeken die het bedrijf had gedaan. Die leverde geen nieuwe inzichten op.

De politieke partijen worstelden wel met de gevoelens in de samenleving. Heel wat Katwijkers hebben zorgen over de komst van zo'n omvangrijke pillenfabriek in hun omgeving. Zo wijzen ze op het hoge water- en energieverbruik en de veiligheid, maar ook op de impact op het uitzicht en de recreatie op het Valkenburgse Meer. Een groot deel van de raad vindt de (economische) voordelen echter zwaarder wegen dan die nadelen.