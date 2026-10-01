Zware explosies gehoord in hoofdstad Jemen

SANAA (ANP/AFP) - In de Jemenitische hoofdstad Sanaa, die in handen is van de pro-Iraanse Houthi's, zijn donderdagavond laat harde explosies te horen geweest, meldt een correspondent van AFP. Beelden van het persbureau toonden grote rookpluimen boven de stad.

Het persbureau Saba, dat banden heeft met de Houthi's, sprak op X van "Saudische agressie". Volgens een woordvoerder van het internationaal erkende regeringsleger van Jemen, dat tegen de Houthi's vecht, zijn "doelen met hoge waarde in de hoofdstad Sanaa getroffen".

De aan Iran gelieerde Houthi's hebben sinds 2014 grote delen van Jemen onder controle. Buurland Saudi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in het land en voert een militaire coalitie tegen de Houthi's aan.