Katwijkse raad zet deur open voor miljardenfabriek Eli Lilly

KATWIJK (ANP) - De komst van een grote fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly naar Katwijk is weer een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad heeft een voorlopig positief advies gegeven over de bouwplannen. In het najaar, nadat alle onderzoeken die Eli Lilly voor de vergunningaanvraag heeft gedaan zijn voorzien van een 'second opinion', valt een definitief besluit.

Enkele uren voor de raadsvergadering bereikten het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk een akkoord over onder meer de financiële voorwaarden. De overheden investeren gezamenlijk ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied waarin niet alleen een productielocatie van Eli Lilly wordt gebouwd, maar ook duizenden woningen. Daarmee kwamen het Rijk en de provincie, die samen 72 miljoen inleggen, tegemoet aan een harde eis die de gemeenteraad had gesteld.

Een ruime meerderheid van de raad stemde daarom na middernacht voorlopig in met de vergunningaanvraag, waar nu iedereen op kan reageren. In de herfst wordt duidelijk of Eli Lilly zich daadwerkelijk mag vestigen in Katwijk. Het bedrijf wil langs het Valkenburgse Meer voor 3 miljard dollar (zo'n 2,6 miljard euro) een productielocatie voor onder meer afslankpillen bouwen.

"Dit is een van de grootste besluiten die deze gemeente in haar geschiedenis te nemen heeft", zei de fractievoorzitter van de VVD in een volle raadszaal. Heel wat Katwijkers zijn bang dat de bijna 40 meter hoge fabriek zorgt voor geluidsoverlast, aantasting van de waterkwaliteit en de leefbaarheid van het gebied, en extra drukte op lokale wegen. "Ik voel me een koorddanser, die moet kiezen tussen economische groei en het beschermen van wat er is", aldus de CDA-fractievoorzitter.

De meeste partijen besloten voorlopig in te stemmen, nadat het Katwijkse college financiële afspraken had gemaakt met het Rijk en de provincie. Katwijk krijgt niet alleen ruim 70 miljoen voor de aanpak van de N206 en een lokale kruising, maar het Rijk zorgt er ook voor dat minimaal de helft van de 5600 woningen in de nieuwbouwwijk Valkenhorst in de prijscategorie 'betaalbaar' komt. De overheid legt volgens wethouder Gerard Mostert 60 tot 80 miljoen euro bij, om te zorgen dat er minder duurdere koopwoningen nodig zijn om het project rendabel te maken.

"Dit is geweldig nieuws voor alle mensen die een woning zoeken, met name een betaalbare woning", zei Mostert (ChristenUnie). "Het Rijk zet hiermee een megastap."