Oezbeek Khusanov verontschuldigt zich na verwonden cameraman

MEXICO-STAD (ANP) - De Oezbeekse voetballer Abdukodir Khusanov heeft zich verontschuldigd bij de cameraman die hij woensdag verwondde tijdens de WK-wedstrijd tegen Colombia. De verdediger van Manchester City stuurde een gesigneerd shirt met de boodschap 'Het spijt me' naar hem op, maakte de Oezbeekse voetbalbond bekend.

Khusanov botste tegen de cameraman aan toen hij in de eerste helft een duel aanging met aanvaller Luis Díaz, vlak bij de zijlijn. De cameraman kreeg medische hulp en werd na het incident naar het ziekenhuis gebracht.

De Oezbeekse bond liet weten dat vertegenwoordigers later bij de cameraman op bezoek gingen en hem een ​​door Khusanov gesigneerd shirt overhandigden. "De verdediger sprak ook zijn oprechte wensen uit voor een spoedig herstel en liet de cameraman de groeten doen," aldus de Oezbeekse bond in een bericht op sociale media.

Khusanov kreeg een kaart voor de overtreding in de wedstrijd die Oezbekistan met 3-1 verloor. Het was het eerste WK-duel ooit voor het land.