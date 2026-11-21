KAMPEN (ANP) - De doorlopende kerkdienst in Kampen waarmee de Oezbeekse familie Babayants de afgelopen twee jaar werd beschermd tegen uitzetting, komt zaterdagmiddag ten einde. De familie is een nieuwe procedure begonnen en zolang die loopt, mag het gezin in Nederland blijven. Het zogeheten kerkasiel in de protestantse wijkgemeente Open Hof is daarom niet meer nodig.

De nieuwe procedure "gaat over de vraag of het gezin na al die jaren hier een gezinsleven en privéleven heeft opgebouwd dat bescherming verdient". In juli van dit jaar oordeelde de Raad van State dat drie gezinnen van asielzoekers met kinderen die al jaren in Nederland wonen en hun leven hebben opgebouwd, hier mogen blijven. De hoge bestuursrechter stelde dat de minister de belangen van de kinderen "zwaarder in hun voordeel" moest wegen. "Ze zijn al thuis, laat de minister dat nu ook inzien", zegt advocaat van de familie Inge Zuidhoek.

De twee ouders en vier kinderen, van wie er twee in Nederland zijn geboren, klopten in november 2024 aan bij de kerk. Kort daarvoor had de rechtbank besloten dat de familie na elf jaar van asielprocedures niet in Nederland mocht blijven.

Dankbaarheid

"Vandaag nemen wij afscheid hier, met dankbaarheid. Wat hier gebeurde, blijft bestaan. En zal voor altijd met ons gaan", aldus de familie. "Geen woord kan beschrijven wat dit betekent, maar ons hart zal jullie nooit vergeten."

Open Hof is dankbaar dat zij twee jaar lang bescherming heeft kunnen bieden. "Dat lukte alleen omdat duizenden vrijwilligers de dienst dag en nacht gaande hielden, ook tijdens de nachtwachten." Predikant Kasper Jager noemt het "ongelooflijk - of is het gelooflijk - dat vanuit heel Nederland en zelfs vanuit het buitenland, zoveel mensen naar Kampen bleven komen om het gezin Babayants te beschermen".

De kerk blijft zich inzetten voor de familie Babayants en andere gewortelde kinderen. "Wij stoppen de kerkdienst, niet de strijd", zegt coördinator van het kerkasiel Herman Stomphorst. "Voor dit gezin en voor ruim 420 andere kinderen."