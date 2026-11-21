Miljuschka Witzenhausen is gestopt met haar culinaire festival DiscoDip. Dat maakt de presentatrice en tv-kok zaterdag bekend via sociale media. Eerder dit jaar werd de derde editie van het meerdaagse foodfestival in het Amsterdamse Bos al geschrapt.

"We hebben echt geprobeerd het te laten slagen", schrijft de 41-jarige Witzenhausen op Instagram. Ondanks de entreegelden leed het evenement volgens haar "tonnen verlies". Ze zegt dat ze de prijzen verder had kunnen verhogen of meer sponsoren had kunnen aantrekken. "Alleen dat past niet bij wie ik ben", aldus Witzenhausen.

De presentatrice laat weten terug te kijken op een "fantastische ervaring". Tegelijkertijd spreekt ze van "een dure les".

De eerste editie van DiscoDip vond plaats in 2024 in recreatiegebied Bussloo, waarna het festival verhuisde naar het Amsterdamse Bos. Tijdens het festival konden bezoekers langs bij verschillende foodtrucks en workshops bijwonen van onder meer Shirma Rouse en Hugo Kennis.