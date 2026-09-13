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Kind overleden door ongeluk op afrit A28 bij Beilen

13 sep , 11:33Landelijk
anp130926063 1
ANP
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BEILEN (ANP) - Op de A28 bij het Drentse Beilen is zondagochtend een kind overleden door een eenzijdig ongeluk, meldt de politie. Het ongeval gebeurde rond 08.50 uur op de afrit van de snelweg. In de auto zaten nog vier andere mensen: twee volwassenen en twee kinderen. Zij zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.
Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. Volgens een politiewoordvoerder vloog het voertuig door nog onbekende oorzaak uit de bocht en kwam het daarna tegen een boom tot stilstand. De politie onderzoekt de toedracht.
De afrit van de A28 van Zwolle naar Assen is bij Beilen dicht vanwege het politieonderzoek, is te zien bij ANWB Verkeersinformatie.
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