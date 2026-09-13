Seth Rogen herkent veel van zijn eigen leven in de nieuwe film Babies, die is geschreven en geregisseerd door zijn vrouw Lauren Miller Rogen. De acteur noemt de film, over een echtpaar dat twijfelt of het kinderen wil, "schokkend persoonlijk". Dat vertelt hij aan The Hollywood Reporter tijdens het filmfestival van Toronto.

Rogen en Miller Rogen hebben zelf besloten geen kinderen te krijgen. Volgens de 44-jarige acteur weerspiegelt Babies de gesprekken die zij daarover als echtpaar hebben gevoerd. "Lauren heeft een heel eerlijke film gemaakt over haar gedachtegang en die van ons als stel", zegt Rogen. "Als ik ernaar kijk, is het schokkend hoe persoonlijk het is." Hij noemt het moedig van zijn vrouw om zulke persoonlijke ervaringen met de buitenwereld te delen.

In Babies spelen Rogen en Anna Kendrick een getrouwd stel dat bevriend is met ouders en goed met kinderen overweg kan, maar zich afvraagt of het ouderschap zelf bij hen past. Volgens Rogen is dat een perspectief dat niet vaak wordt gedeeld. "Je kunt van kinderen houden, goed met kinderen zijn en een heel gelukkig huwelijk hebben (...) en het toch misschien gewoon niet willen."

Miller Rogen kreeg het idee voor het verhaal ongeveer tien jaar geleden, toen een vriendin na haar scheiding met haar dochter een jaar bij het stel introk. Ze begon uiteindelijk in 2025 aan het scenario. Babies ging zaterdag in première op het filmfestival van Toronto en moet volgend jaar in de bioscopen verschijnen.