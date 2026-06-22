Kinderarts: meer kindermishandeling door schoolsluitingen

DEN HAAG (ANP) - Toen de scholen tijdens de coronapandemie dicht moesten, werkte dat kindermishandeling in de hand. Dat zei kinderarts Károly Illy tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Hij benadrukte dat er geen cijfers van zijn, maar dat de kans dat er dingen achter de voordeur gebeuren die schadelijk zijn voor kinderen in zo'n situatie "levensgroot aanwezig" is.

Met het sluiten van de scholen verdween er voor sommige kinderen een "veilige haven", zei Illy. Veilig Thuis had ook veel zorgen over de schoolsluiting, ook omdat het meldpunt daardoor minder signalen kreeg over kindermishandeling.

Commissielid Songül Mutluer vroeg de kinderarts of er cijfers moeten komen over de wisselwerking tussen schoolsluitingen en schadelijke situaties voor kinderen. "Ik denk het wel", zei Illy daarop.