24 jaar cel voor Spaanse oud-minister om gesjoemel met mondkapjes

MADRID (ANP) - Het Spaanse hooggerechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel. De oud-minister werd schuldig bevonden aan onder meer omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie.

Ook diens voormalige assistent en chauffeur Koldo García en de zakenman Víctor de Aldama werden veroordeeld, tot respectievelijk 19 en 4,5 jaar cel. Ondanks de strafmaat van 24 jaar zal Ábalos maximaal 16 jaar van zijn straf hoeven uit te zitten.

Het zijn de eerste veroordelingen in wat in Spanje bekend is komen te staan als het Koldo-proces. Die grootschalige corruptiezaak richt zich op naasten van premier Pedro Sánchez en speelt rond malversaties met medische mondmaskers in coronatijd.

Zowel Ábalos als Koldo ontkenden het gehele proces schuld. Aldama zei slechts indirect betrokken te zijn geweest bij de praktijken.