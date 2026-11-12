DEN HAAG (ANP) - PRO heeft in het belastingakkoord met de regeringspartijen D66 en CDA forse concessies gedaan. Dat benadrukte partijleider Jesse Klaver in een extra ingelast debat over het belastingplan van het kabinet. Hij zei niet alleen trots te zijn op wat hij heeft binnengehaald, maar ook op "zaken die er niet in staan".

PRO heeft volgens Klaver goed geluisterd naar bezwaren bij andere partijen tegen het oorspronkelijke voorstel. Daarin stond ook een verhoging van het belastingtarief voor bedrijfseigenaren in box 2, een ingreep die CDA en D66 en ook oppositiepartij ChristenUnie te ver ging. In het uiteindelijke amendement is deze maatregel geschrapt.

"Het is een compromis dat er ligt", benadrukte Klaver. Hij riep andere partijen op ook stappen te zetten. "Voor iedereen hier die 100 procent zijn gelijk wil: veel plezier."