Auteur en presentator Marcel van Roosmalen krijgt een column in Goed Ingelichte Kring. Vanaf 14 november is Van Roosmalen wekelijks te horen in het NPO Radio 1-programma, meldt omroep PowNed.

Eerder had Van Roosmalen een column bij het radioprogramma De Nieuws BV, tevens op NPO Radio 1. Dat programma was tot 2025 elke werkdag te horen op de zender.

Goed Ingelichte Kring wordt gepresenteerd door Patrick Lodiers. Iedere zaterdagmiddag gaat in het programma een groep experts in gesprek over actualiteiten.