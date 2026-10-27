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Klaver positief over gesprek kabinet, maar nog geen duidelijkheid

27 okt , 21:59Landelijk
anp271026212 1
ANP
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DEN HAAG (ANP) - PRO-leider Jesse Klaver heeft dinsdagavond samen met Laurens Dassen (Volt) een "positief gesprek" gehad met het kabinet. "Ik heb geen blokkade gehoord op het belasten van de allerrijksten", zei hij na afloop van zijn afspraak met premier Rob Jetten en financiënminister Eelco Heinen.
Volgens Klaver is er inhoudelijk geen politieke blokkade meer om over de wensen van PRO en Volt te spreken, maar hij vraagt zich wel af of er politieke wil is bij het kabinet om met hen tot afspraken te komen in het belastingplan. Klaver wacht waar het kabinet mee komt.
Ook Dassen sprak van een "goed gesprek". Het is volgens hem nu zaak om zo snel mogelijk weer aan tafel te gaan, maar de bal daarvoor ligt nu bij het kabinet. "Wat ons betreft gaan we morgenochtend verder."
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