Oppositieleider: exitpolls laten wantrouwen in Netanyahu zien

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische oppositieleider Gadi Eisenkot noemt de voorlopige exitpolls van de parlementsverkiezingen een bewijs van 's lands wantrouwen in premier Benjamin Netanyahu. Rond 21.00 uur Nederlandse tijd werd bekend dat Netanyahu's Likoed-partij volgens alle exitpolls de grootste lijkt te worden, maar dat het oppositieblok desondanks nipt aan kop gaat.

Op X spreekt Eisenkot, kandidaat namens zijn partij Yashar, van een volslagen wantrouwen in de "regering van de zevende oktober", verwijzend naar de fouten die volgens veel Israëliërs zijn gemaakt rond het zien aankomen van de Hamas-aanslagen en in de nasleep daarvan. Eisenkot zegt de wil van het volk te willen volgen en de regering-Netanyahu te willen vervangen.

Op basis van exitpolls van Israëlische media lijkt het oppositieblok af te stevenen op circa 53 van de in totaal 120 zetels. Het blok van Netanyahu stokt echter op rond de 50. Voor een coalitie is idealiter een meerderheid van 61 zetels nodig, bijvoorbeeld met de Arabische partijen.