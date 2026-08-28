Klaver ziet crisis die is 'ingebakken in minderheidskabinet'

DEN HAAG (ANP) - PRO-leider Jesse Klaver ziet een "crisis" bij het kabinet, dat nog tot uiterlijk maandag verder werkt aan de begroting. Dat is niet verrassend, maar wel onverantwoord, vindt hij. "Ik kan me niet herinneren dat het zo op het allerlaatste moment is aangekomen. Daar ligt een groot conflict onder, en dat zat ingebakken in dit minderheidskabinet."

De leider van de grootste oppositiepartij herhaalde zijn eisen dat bezuinigingen op sociale voorzieningen worden geschrapt en dat geld in plaats daarvan wordt opgehaald bij vermogenden. "Trek je been bij, ga niet miljarden geven aan de allerrijksten."

Van een laatste waarschuwing wilde Klaver niet spreken, wel van een "laatste aanmoediging" aan de coalitie. "Om ervoor te zorgen dat ze toch uit deze impasse komen en dat ze dit land niet in crisis storten."