Haakon legt dinsdag eed af als nieuwe Noorse koning

Koning Haakon legt komende dinsdag voor de Storting, het Noorse parlement, officieel de eed af als nieuwe koning van Noorwegen. Dat bevestigde voorzitter Masud Gharahkhani vrijdag aan de Noorse omroep NRK.

Volgens de Noorse grondwet moet de nieuwe koning zo snel mogelijk naar het parlement om daar de eed af te leggen. De 53-jarige Haakon volgde vrijdag zijn vader Harald op, die vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd overleed.

Tijdens de eedaflegging moet Haakon volgens NRK het volgende zeggen: "Ik beloof en zweer het Koninkrijk Noorwegen te besturen in overeenstemming met zijn grondwet en wetten, zo waarlijk helpe mij God de Almachtige en de Alwetende."

Harald legde als nieuwe koning zijn eed af op 21 januari 1991. Hij had vier dagen daarvoor zijn vader Olaf, die toen op 87-jarige leeftijd overleed, als koning opgevolgd.