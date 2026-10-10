SAN JOSÉ (ANP) - KLM-vlucht KL757 met eindbestemming Panama-Stad is geland in de hoofdstad van Costa Rica, San José. Dat is te zien op Flightradar24 en bevestigt een woordvoerder van KLM. Eerder werd al bekend dat de vlucht een tussenstop maakte op Curaçao.

De vlucht kon echter niet op het eiland blijven, omdat er niet genoeg hotelcapaciteit was voor alle passagiers, zo laat de woordvoerder weten. Het toestel vloog na de tussenstop door naar San José. Dat was voor veel passagiers ook de eindbestemming, laat de woordvoerder weten. Zij zouden eigenlijk vanaf Panama-Stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad.

Voor de overige passagiers, voor wie Panama de eindbestemming was, is overnachting geregeld in San José. Zij worden zo snel mogelijk overgeboekt op vluchten naar Panama-Stad.

Panama werd eerder vrijdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.7. Alle vluchten van en naar het vliegveld Tocumen in de hoofdstad van het land werden daarom uit voorzorg stilgelegd.