Kluytmans: urgentie verschilde per regio aan begin coronaperiode

DEN HAAG (ANP) - Aan het begin van de coronaperiode werd de urgentie van het virus uiteenlopend ingeschat door verschillende regio's in het land. Dat zei microbioloog en destijds OMT-lid Jan Kluytmans maandag tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.
Tijdens de coronacrisis werkte Kluytmans als microbioloog in het Amphia-ziekenhuis in Breda. De eerste patiënt werd in februari 2020 bevestigd in Brabant en die patiënt bleek carnaval te hebben gevierd. Het zuiden had volgens de microbioloog "ontzettende pech", vanwege de timing van de voorjaarsvakantie en het volksfeest.
Kluytmans was destijds het enige OMT-lid in Brabant. "Ik zat in het oog van de storm", legde hij uit. Maar volgens hem was er bij zijn collega's elders in het land nog niks aan de hand. "Achteraf gezien klopt dat ook", aldus Kluytmans. Hij legde uit dat het "lastig" was om de situaties bij elkaar te leggen, omdat ze aan het begin nog zo verschilden. "Dat heeft denk ik wel tijd gekost", aldus de microbioloog tijdens zijn verhoor.