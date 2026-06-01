Frederik en Mary aangekomen in Odense voor zomertocht

De Deense koning Frederik en koningin Mary zijn maandag met het koninklijke jacht Dannebrog aangekomen in Odense. Het Deense koningspaar is weer begonnen aan de traditionele zomertocht, die nog tot en met donderdag duurt.

Frederik en Mary werden in Odense welkom geheten door een toegestroomde menigte. Bij aankomst in de haven kreeg het koningspaar een paar presentjes, waaronder een aantal foto's van Frederik die als kind Odense bezocht. Volgens het Deense Billed Bladet zorgde het cadeau bij Frederik en Mary voor een glimlach op hun gezicht.

Het koninklijk gezelschap rijdt maandag onder meer met een koets door de plaats en woont later een receptie bij in het stadhuis. Ook staat een bezoek aan de Odinskolen, een school die zich profileert als de beste robotschool ter wereld, op het programma.

De zomertochten zijn een langlopende traditie van het Deense koningshuis, die begon onder koning Christian. Net als zijn voorgangers zeilt koning Frederik met het schip Dannebrog langs verschillende steden.