KNMI geeft opnieuw code oranje af voor Limburg

DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft opnieuw code oranje afgegeven voor de provincie Limburg. Eerder op de dag waarschuwde het meteorologisch instituut al voor onder meer onweersbuien in het zuiden en zuidoosten van het land. In de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland geldt code geel wegens de kans op onweer.

In Limburg is kans op zwaar onweer, met grote hagel en zware windstoten. Met name de hagel en veel regen in korte tijd, gepaard met harde windstoten, kunnen voor veel overlast zorgen, waarschuwt het KNMI.

Vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag was ook sprake van noodweer. Het KNMI gaf toen voor een groot deel van het land code oranje af vanwege zware onweersbuien.

Daarnaast geldt voor vrijwel heel het land, op Friesland en Groningen na, code geel wegens de hoge temperaturen. Die waarschuwing blijft naar verwachting tot maandag 13.00 uur van kracht.