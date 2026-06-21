Curaçao mag na gelijkspel blijven dromen van zestiende finales

KANSAS CITY (ANP) - Dat Curaçao in Kansas City met 0-0 heeft gelijkgespeeld tegen Ecuador mag een voetbalwonder worden genoemd. Doelman Eloy Room groeide met een reeks knappe reddingen uit tot de man van de wedstrijd. Curaçao haalde voor het eerst een punt op het WK voetbal en mag blijven dromen van de zestiende finales. Ecuador wacht nog een laatste groepswedstrijd in Philadelphia tegen Ivoorkust.

Het elftal van Dick Advocaat begon een stuk beter aan de wedstrijd dan eerder tegen Duitsland. Curaçao speelde met vijf verdedigers en vier middenvelders achter de eenzame aanvaller Jürgen Locadia. Ecuador had voor rust weliswaar verreweg het meeste balbezit, maar wist slechts een handvol mogelijkheden te creëren. De keren dat de ploeg van de Argentijnse coach Sebastián Beccacece gevaarlijk was, bracht doelman Eloy Room redding. Curaçao kon daar weinig tegenover zetten. Al leek Tahith Chong in de achtste minuut een mogelijkheid te krijgen om op het doel te schieten, maar de middenvelder verspeelde de bal met een verkeerde voorzet.

In de tweede helft ging Ecuador steeds nadrukkelijker op zoek naar een doelpunt. De Zuid-Amerikanen, die het eerste groepsduel tegen Ivoorkust ongelukkig met 1-0 verloren, drongen Curaçao steeds verder naar achteren. Ecuador kreeg kans op kans. Het was Curaçao dat na een uur spelen via de broers Leandro en Juninho Bacuna en Locadia achter elkaar drie kansen kreeg. De bal ging er tot opluchting van de tienduizenden Ecuadoraanse supporters niet in. Ecuador kreeg daarna weer een reeks mogelijkheden, maar de uitblinkende Room was niet te passeren. In de slotminuut ging de bal nog tegen de lat.

Curaçao mag na twee wedstrijden nog altijd hoop houden op een plaats in de zestiende finales van het WK. Advocaat had het overleven van de groepsfase vooraf als doel gesteld, maar hij deed dat tegen beter weten in. De bondscoach wist als geen ander dat zijn selectie in vrijwel alle opzichten minder is dan die van Duitsland, Ecuador en Ivoorkust.

Curaçao doet qua strijdlust en passie niets onder voor de opponenten uit Europa, Zuid-Amerika en Afrika. Curaçao hield onder toeziend oog van koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Ariane en minister Mirjam Sterk (Sport) wonderwel stand tegen Ecuador. Het koningspaar gaat naar huis, Curaçao blijft nog even in de Verenigde Staten. De droom is nog niet voorbij.