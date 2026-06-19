KNMI waarschuwt voor onweer en windstoten

DE BILT (ANP) - Naast de eerder afgegeven code geel in verband met de hitte, waarschuwt het KNMI ook voor mogelijke onweersbuien vrijdag later op de middag. Die kunnen gepaard gaan met windstoten en hagel.

De hittewaarschuwing geldt nog altijd voor het hele land met uitzondering van de Wadden. Ook is het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. In de tweede helft van de middag kunnen daarnaast forse onweersbuien ontstaan, aldus het KNMI. Dat is niet zeker, benadrukt het weerinstituut. "Maar als er onweersbuien ontstaan, kunnen die zwaar uitpakken." De buien kunnen dan gepaard gaan met zware windstoten en grote hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter.

Het zuiden van het land had in de nacht van donderdag op vrijdag al last van veel regen en harde wind.