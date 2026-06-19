Oranje zoekt met mogelijk zelfde ploeg naar WK-zege tegen Zweden

KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal jaagt zaterdag, met koning Willem-Alexander en koningin Máxima op de tribune, tegen Zweden op de eerste zege op het WK. Bondscoach Ronald Koeman was redelijk tevreden over zijn basisploeg van het eerste duel met Japan (2-2). Het zou goed kunnen dat Oranje met dezelfde elf spelers als zondag aan de aftrap verschijnt in het Houston Stadium.

Koeman zaaide in zijn laatste persconferentie voor het duel met Japan bewust twijfel door te zeggen dat Memphis Depay klaar was voor een basisplaats. De topscorer aller tijden van Oranje liet dat echter niet zien tijdens een invalbeurt tegen Japan. Het was ook lastig voetballen voor hem omdat Nederland na een serie verdedigende wissels vooral achteruit liep.

Topspitsen als Lionel Messi (drie doelpunten), Harry Kane (twee), Kylian Mbappé (twee) en Erling Haaland (twee) lieten zich al zien tijdens hun eerste duel op het grootste WK ooit. Donyell Malen, de centrumaanvaller van Oranje, was tegen Zweden tweemaal dicht bij een doelpunt maar scoorde niet. Cody Gakpo, de topscorer van de nationale ploeg op het vorige WK en laatste EK, kwam nauwelijks in het spel voor omdat Japan hem een driedubbele dekking gaf. "We moeten vaker scoren", antwoordde de aanvaller van Liverpool op de vraag wat Oranje volgens hem beter moet doen op het WK.\

Zweden

Zweden trof vijf keer doel tegen Tunesië. Yasin Ayari maakte er twee. Viktor Gyökeres en Alexander Isak, de topspitsen van Arsenal en Liverpool, troffen eenmaal doel. De ploeg van bondscoach Graham Potter, de vervanger van de ontslagen Jon Dahl Tomasson, is op basis van het doelsaldo vermoedelijk tevreden met een gelijkspel. Oranje moet eigenlijk winnen om een grote kans op de groepswinst te houden.

Net als Japan speelt ook Zweden met vijf verdedigers. De wedstrijd in Houston leert of die net zo weinig ruimte weggeven als hun Japanse collega's. Oranje moet niet alleen voldoende kansen creëren maar ook voorkomen dat topspitsen Gyökeres en Isak in stelling komen. Ook na een gelijkspel of zelfs een nederlaag behoudt Oranje kansen op een plek in de zestiende finales, omdat de acht beste nummers 3 de groepsfase ook overleven.

Oranje verloor tegen Japan het initiatief nadat een aantal verdedigend ingestelde spelers in het veld waren gekomen. Met de ingevallen Depay en Teun Koopmeiners ontbrak het ook aan snelheid voorin. Mogelijk is er een rol weggelegd voor Justin Kluivert, die door een knieblessure dit kalenderjaar nauwelijks in actie kwam. De aanvallende middenvelder speelt vaak naar voren en kan met een steekpass een ploeggenoot richting het doel sturen.