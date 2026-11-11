ARNHEM (ANP) - Het nieuw op te zetten Gelders Museum in Zutphen lijkt er definitief te komen. Provinciale Staten van Gelderland gingen woensdag akkoord met een voorstel om 2,6 miljoen euro extra uit te trekken voor het initiatief over de Gelderse geschiedenis. Het provinciebestuur had eerder al 5 miljoen euro gereserveerd, maar dat bleek na een financiële verkenning niet genoeg te zijn.

Het Gelders Museum wordt geen apart nieuw museum, maar een overzichtstentoonstelling met de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van Gelderland. Enkele thema's uit de 'Canon van Gelderland' zijn de prehistorie, de Vikingen, de Romeinen en de twintigste eeuw. Daarnaast wordt een apart geschiedenisprogramma opgezet op andere culturele locaties in de provincie.

Gelderland trekt vanaf 2028, als de tentoonstelling naar verwachting opent, jaarlijks maximaal 218.000 euro uit voor de exploitatie. Voorwaarde voor de provinciale bijdrage is dat de gemeente Zutphen minstens 50.000 euro per jaar meebetaalt.