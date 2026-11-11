LISSABON (ANP/RTR) - Meer dan tweehonderd vluchten van en naar Portugal zijn woensdag geannuleerd vanwege de storm Charles die zware regenval, overstromingen en harde windstoten met zich meebrengt. De storm treft naar verwachting deze middag het grootste deel van het zuiden van Portugal en de regio rond Lissabon.

Op de website van Schiphol is te zien dat één vlucht naar Lissabon is geschrapt en dat drie vluchten vanuit de Portugese hoofdstad naar Schiphol vervallen. De Portugese autoriteiten hebben voorzorgsmaatregelen genomen door alle nooddiensten in paraatheid te brengen en scholen te sluiten. Ook honderden supermarkten zijn dicht en mensen wordt geadviseerd binnen te blijven.

Charles zal ook het zuidwesten van Spanje raken. Sinds zondag hadden Portugal en Spanje al te maken met de storm Bruna. Die zorgde onder meer voor overstromingen van wegtunnels in Lissabon.