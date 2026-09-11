DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun medeleven betuigd aan de slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk in Zwitserland. "Ons hart gaat uit naar de nabestaanden, naar iedereen die nu in angst verkeert om het lot van dierbaren en naar de gewonden", schrijft het koningspaar op sociale media. "Wij voelen ons met u verbonden bij deze grote tragedie."

Donderdagmiddag verongelukte een tourbus met 49 Nederlanders aan boord nabij de Zwitserse plaats Susch, niet ver van de grens met Oostenrijk. Er vielen vijf doden en veertig gewonden. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg.