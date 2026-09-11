Edwin Evers brengt in april 2027 zijn derde soloalbum uit. De 55-jarige radio-dj en muzikant heeft vrijdag met Vaste Grond de eerste single van de nieuwe plaat uitgebracht.

Evers schreef en componeerde het nummer zelf en nam ook de productie en mix voor zijn rekening. "Ik schrijf graag over wat me bezighoudt of opvalt, dat probeer ik op een mooie manier in woorden te vatten", zegt Evers. "Ik denk dat er veel herkenbaarheid in zit."

Het wordt het eerste album van Evers sinds Levensdraden uit 2023. Zijn eerste soloplaat, Tijd, verscheen in 2021. De afgelopen jaren stond Evers met zijn eigen muziek ook in Nederlandse theaters.