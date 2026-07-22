Kwaku Summer Festival stopt na editie 2026

AMSTERDAM (ANP) - Kwaku Summer Festival, dat een aantal weekeinden in de zomer plaatsvindt in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost, stopt na de editie van dit jaar. Dat maakt de organisatie van het festival bekend in een persbericht.

Het festival kan na de editie van dit jaar "niet meer in haar huidige vorm voortzetten", zo laat de organisatie weten. "Na vijftien intense jaren is dat geen gemakkelijk besluit geweest. Kwaku is meer dan een festival - het is een uniek maatschappelijk fenomeen dat vanouds voor heel veel mensen veel betekent".

Volgens de organisatie zijn de omstandigheden voor het organiseren van een festival ingrijpend veranderd. "Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende organisatorische complexiteit maken het steeds moeilijker om het festival betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen voor wie het eigenlijk bedoeld is. De organisatie ziet zich genoodzaakt te erkennen dat het evenwicht in de huidige opzet niet langer te bewaren is."

Het Kwaku Summer Festival ontstond in 1975 als een kleinschalig voetbaltoernooi onder de naam Kwakoe. Het initiatief was bedoeld om jongeren in Amsterdam Zuidoost die niet op vakantie konden gaan, toch een plezierige zomer te bieden. In de jaren daarna groeide het uit tot een veelzijdig evenement met naast voetbal ook ruimte voor debatten, lezingen, dansworkshops, missverkiezingen en liveoptredens.