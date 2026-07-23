Duizenden toeristen geëvacueerd om natuurbrand bij Bordeaux

SAUMOS (ANP/DPA) - Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege een natuurbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux. Volgens de lokale autoriteiten gaat het om een voorzorgsmaatregel.

De brand brak woensdagochtend uit in het dorp Saumos en heeft zich al verspreid over een gebied van 800 hectare. De brand wordt bestreden door ongeveer 500 brandweerlieden, vier blusvliegtuigen en 150 voertuigen van de hulpdiensten.

Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld.

In de middag kondigden de autoriteiten massale evacuaties aan. Ongeveer 700 bewoners van de plaats Le Porge, vlak bij Saumos, moesten vertrekken. De camping La Grigne in het dorpje, waar rond de 3.500 vakantiegangers verbleven, werd ook ontruimd, net als een strand bij Le Porge.