Landbouw moet in 2030 kwart minder stikstof uitstoten

DEN HAAG (ANP) - De landbouw moet in 2030 23 tot 25 procent minder stikstof in de vorm van ammoniak uitstoten. Als dat doel niet gehaald wordt, komt er strenger beleid. Rondom natuurgebieden moet de stikstofuitstoot nog verder omlaag. Dat staat in de Kamerbrief van landbouwminister Jaimi van Essen (D66) over de stikstofaanpak.

Het kabinet stelt op een later moment reductiepercentages vast per gebied. Daarin spelen de staat van de natuur en wat voor soort bedrijven daar in de buurt zitten een rol. Een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden worden de regels strenger. Daar moet 20 procent extra stikstofvermindering plaatsvinden. In vijftien andere gebieden wordt die zone duizend meter. In totaal zijn er ruim 120 overbelaste gebieden. Waar nu geen zone wordt ingesteld, is het niet nodig of nuttig, schrijft de minister.

De minister benadrukt dat alle maatregelen bij elkaar nodig zijn om Nederland van het stikstofslot te halen. "Het kabinet gaat ervan uit dat deze emissiedoelen voor 2035 met het pakket worden gehaald," staat in de Kamerbrief.

Tussendoel

Als het tussendoel voor de landbouw in 2030 niet gehaald wordt, komen er strengere regels. Of de sector op de goede weg is, bekijkt het kabinet in "2027/2028".

In oktober wil het kabinet een wet klaar hebben om de door boeren gehate stikstofnorm voor natuurschade als doel uit de wet te halen. De doelen worden dan in de wet gezet als een maximum voor hoeveel een bedrijf mag uitstoten. Het idee daarachter is dat bedrijven niet meer hoeven te sturen op waar stikstof neerkomt (depositie), maar op wat er wordt uitgestoten (emissie).